Il fine settimana che segue il Natale è ricco di appuntamenti dedicati a residenti e turisti organizzati dal Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi, tramite lo staff di Palazzo Fascie e il LabTer Tigullio, il centro di educazione ambientale e sviluppo sostenibile. Il primo appuntamento oggi dalle ore 14.30 con l’attesissimo tour guidato dedicato alle Botteghe storiche e ai locali di tradizione. L’itinerario, partendo dal centro storico, proseguirà su parte del lungomare e verso Via Nazionale e Viale Mazzini, per scoprire così passeggiando negozi e locali che nascondono storia e storie, curiosità e peculiarità architettoniche. Non si tratta soltanto di caffè e pasticcerie, con i loro eleganti arredi e decori, ma anche esercizi commerciali che testimoniano attività vecchie di almeno 50 anni (ma in alcuni casi anche molto di più). Il tour del 28 dicembre avrà una durata di circa due ore e sarà a partecipazione gratuita, è comunque richiesta la prenotazione anticipata all’Ufficio Iat 0185 478530, o email [email protected].

Domani alle ore 14.30, sempre a Palazzo Fascie, inizierà “Un tesoro di Natale”. Gioco didattico a squadre nel corso del quale i bambini e i ragazzi coinvolti in una caccia al tesoro dove, con l’aiuto delle famiglie, si cimenteranno a risolvere giochi di abilità, quiz, indovinelli e cercheranno oggetti utili per arrivare al “tesoro”. Il tema del pomeriggio sarà l’ambiente: gli obiettivi dell’Agenda 2030, le tradizioni del Natale, i prodotti alimentari locali. L’iniziativa sarà l’occasione per imparare qualcosa di più sul territorio e sui suoi prodotti “a km zero”, ma anche sensibilizzare bambini e adulti sul rispetto dell’ambiente e sul valore della nostra storia. Al termine vi saranno simpatici e graziosi premi per tutti i partecipanti, nonché un premio per la squadra vincitrice, offerto dal LabTer Tigullio. L’attività è a partecipazione gratuita ed è aperta a tutti i bambini con età compresa dai 5 ai 12 anni. Per partecipare occorre prenotarsi telefonando all’ufficio Iat.