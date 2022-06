Torna la rassegna letteraria dell'avvocato Annamaria Bernardini De Pace

Ameglia (La Spezia) 21 giugno 2022- L’avvocato Annamaria Bernardini De Pace torna alla villa Romana di Bocca di Magra. La famosa matrimonialista da anni infatti risiede sulla collina di Montemarcello nel Comune di Ameglia ed è l’ideatrice di una rassegna letteraria che si tiene nel sito archeologico della frazione di Bocca di Magra. Tantissimi gli ospiti illustri che fino a due anni fa hanno presenziato all’iniziativa poi sospesa dall’emergenza sanitaria. Adesso si riprende dall’8 al 13 luglio con il tema “Buoni e cattivi”. Si parte con Davide Steccanella e “La giustizia degli uomini”, per proseguire il giorno successivo con Gianluigi Nuzzi e “I predatori (tra noi)”. Il 10 luglio toccherà invece a Chiara Giordano e Francesca Garrone con “Prendiamo un cucciolo?” mentre l’11 ci sarà Cristina Stanescu con “La linea della vita”. Francesca Manzini con il suo libro “Stay manza” sarà protagonista il 12 luglio mentre la chiusura sarà affidata a Giorgia Griggio con “Dentro il male” e Luca Ponzi con “Favole di fiume”, in una serata in cui si parlerà anche di “Buongiorno avvocato, 150 domande e risposte senza pagare la parcella” scritto dall’ideatrice della manifestazione che anche quest’anno ha avuto il supporto del Comune di Ameglia.