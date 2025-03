Tesseramento al circolo barcaioli

Tesseramento in corso per il Circolo barcaioli pescatori sportivi di Fiumaretta. Per avere informazioni su come diventare socio è possibile inviare e-mail a [email protected] o recarsi di persona nella sede di via del Pilota 2 a Fiumaretta. "Sono ormai decenni che il circolo funge da importante centro sociale e di aggregazione – spiegano i soci –, svolgendo molteplici attività: ricreative, sportive, turistiche e culturali, concorrendo alla salvaguardia dell’ambiente del fiume Magra e del litorale". Il circolo promuove anche la pesca sportiva, la pesca con l’utilizzo del rezzaglio e organizza iniziative di valorizzazione del territorio.