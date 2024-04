"Telecamere e manutenzioni alle Pianazze"

Telecamere alle Pianazze e manutenzione. E’ il grido di allarme degli abitanti sia dalla parte arcolana che spezzina, ma soprattutto in quest’ultima dove i residenti stanchi di vedere in ogni angolo delle discariche abusive, un viavai di camioncini che scarica ogni tipo di materiale, principalmente di notte, non ce la fanno più. Una situazione intollerabile, in particolar modo dove la strada è chiusa ormai da tempo, quella che fiancheggia il retro dei capannoni, e quindi poco visibile, qualcuno porta ogni tipo di materiale, è capitato impunemente anche di giorno senza alcun controllo, e c’è anche il dubbio che materiale potrebbe essere nocivo alla salute. Un disagio che si aggiunge a molti altri in quella zona, divisa in due: dalla parte arcolana, ci sono diverse problematiche, la difficile convivenza con il transito dei mezzi pesanti e la presenza di un’azienda che tratta rifiuti, dalla parte spezzina, i cittadini riscontrano richieste inevase: un esempio fra tutti via delle Pianazze dove a causa di molte buche era stato richiesto un lavoro di manutenzione. La via è stata asfaltata ma solo a metà, mentre la parte restante, che poi era quella che necessitava di maggiori opere, è stata trascurata. "Abbiamo inviato diverse mail al Comune di Spezia, ma al momento non abbiamo avuto riscontro". Tempo indietro gli abitanti avevano sollecitato anche un sopralluogo per far vedere le condizioni in cui versano alcune parti del quartiere, lamentano infatti un trattamento differenziato: più cura e interesse da parte del Comune verso la zona più vicina alla città, dove ci sono interventi, mentre la parte interna del quartiere resta, a loro dire, disagiata.

Cristina Guala