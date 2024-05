Telecamera manomessa a Romito Magra

Dissuasori e telecamere un altro passo nell’ottica della sicurezza sul territorio di Arcola, ma c’è qualche polemica. Sul tema della videosorveglianza infatti c’è una telecamera posizionata in piazza Walter Tobagi a Romito Magra, ma in molti hanno notato una curiosità, segnalata anche dal consigliere comunale di opposizione Gino Pavero: "Nella piazzetta Tobagi le telecamere di video sorveglianza che da giovedì della scorsa settimana “guardano” l’erba. Sicuramente, chi ne aveva interesse, le ha direzionate in questo modo".

Il consigliere lo ha fatto presente al Comune: "Ho effettuato la segnalazione al nostro corpo di Polizia Municipale venerdì scorso. Purtroppo, ad oggi, la situazione è invariata". Qualcuno ha manomesso la telecamera? I residenti chiedono che venga ripristinata la sua funzionalità, altrimenti sarebbe inservibile. Un’altra segnalazione sul territorio comunale di Arcola ci giunge da Baccano dove è stato appena posato un dissuasore di velocità con passaggio pedonale nel centro abitato. In molti lo volevano perché la strada in alcuni punti era diventata troppo pericolosa per i mezzi che sfrecciavano, e per i pedoni un terno al lotto poter transitare. Adesso che il rallentatore c’è, è ritenuto inutile perché non limita la velocità per come costruito e sembra che le auto non rallentino.

Cristina Guala