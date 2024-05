Concorso "Scrivi Rap" a Santo Stefano Magra: opportunità per talenti della musica rap

C’è tempo fino al 30 giugno per partecipare alla prima edizione del concorso “Scrivi Rap” promosso dal Comune di Santo Stefano Magra e rivolto a tutti coloro che hanno la passione per la musica rap. L’idea è nata sulla scia di “Serata Rap – Parole in piazza”, talk show promosso la scorsa estate (nella foto) e che si ripeterà nei prossimi mesi. Al concorso possono partecipare tutti i cittadini residenti in Italia di età compresa fra 11 e 99 anni desiderosi di esprimere il proprio talento “Rap” scrivendo il testo di una canzone a tema libero e senza limiti di lunghezza. L’opportunità di confrontarsi con esperti della musica rap è una grande occasione per chi ha questa vocazione artistica, spiega l’amministrazione comunale, precisando che la Serata Rap quest’estate si svolgerà in piazza Matteotti, di fronte al palazzo civico, mentre nella sala consiliare si terranno gli incontri dei partecipanti al concorso con i professionisti del settore. Il concorso premierà un solo autore che avrà l’opportunità di incidere il proprio pezzo in uno studio di registrazione professionale. I testi rap in concorso potranno essere inviati al seguente indirizzo mail [email protected] entro le ore 24 del 30 giugno.