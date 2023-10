Suona l’allarme all’improvviso, fuggi fuggi dal San Bartolomeo

Sarzana, 13 ottobre 2023 – Una mattinata agitata in ospedale ma per fortuna si è trattato soltanto di un inconveniente tecnico. Ma quell’allarme suonato all’improvviso e la voce registrata che invitava a uscire dalla struttura ha creato qualche momento di apprensione tra i presenti al San Bartolomeo di Sarzana. Qualcuno ha affrettato il passo e ha guadagnato l’uscita mentre altri si sono guardati con stupore cercando di comprendere cosa stesse realmente accadendo. La situazione infatti sembrava assolutamente tranquilla, come in realtà è stato verificato, ma evidentemente è accaduto qualcosa nel sistema di sicurezza dell’edificio che si attiva in caso di pericolo.

Così ieri mattina l’altoparlante interno del complesso sanitario ha annunciato di evacuare le aree e il messaggio è stato ripetuto più volte. Dopo qualche attimo di stupore però il messaggio si è "ammutolito" e il personale ha provveduto a tranquillizzare i pazienti. L’inconveniente tecnico ha interessato una sola parte della struttura infatti nella zona del pronto soccorso nessuno ha sentito nulla. A quanto pare però l’allarme è già scattata almeno in un’altra occasione nel corso dell’estate quindi è probabile che qualcosa sia da rivedere per evitare disagi e momenti di apprensione.