Subappalto del trasporto pubblico. Atc assicura: "Verifiche in corso"

L’affidamento esterno di circa un terzo delle linee del trasporto pubblico locale alla romana Trotta e Bus Service e all’Autoservizi Riccitelli di Latina - aggiudicatarie del bando da oltre 28 milioni di euro lanciato da Atc - suscita apprensione per il futuro lavorativo dei dipendenti di Seal. A mobilitarsi non solo i sindacati manche gli amministratori locali. "Esprimiamo - si legga in una nota congiunta dei sindaci della provincia - una solida e decisa vicinanza a tutti i lavoratori dell’azienda uscente Seal Srl. Saremo pronti ad intervenire in maniera unitaria, per quanto è in nostro potere, affinché tutte le clausole sociali presenti nel bando di gara vengano minuziosamente rispettate. E cercheremo di risolvere, dialogando con l’azienda, qualsiasi problematica che riguardi da vicino la solidità di un lavoro dignitoso e sicuro. Per questo motivo abbiamo richiesto ad Atc di renderci edotti sullo stato esatto di attuazione della procedura, in particolare se sono stati espletati i controlli di legge sulla nuova società appaltatrice, i prossimi adempimenti della commissione di gara e le esatte tempistiche e modalità del subentro".

Chiamata in causa, Atc, fornisce a stretto di giro di posta una dichiarazione con delle precisazioni. "Esperita la fase di valutazione delle offerte presentate dai due raggruppamenti partecipanti, è adesso in corso di svolgimento quella di verifica degli specifici requisiti di carattere societario. L’obiettivo è quello di procedere al subaffidamento in data 1 luglio, nel puntuale rispetto delle norme garantito nel corso dell’intera procedura".

VCG