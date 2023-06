Studenti esploratori della Memoria Figure della Resistenza sarzanese

Premio “Esploratori della Memoria” per la classe 3M a indirizzo turistico dell’istituto superiore Parentucelli - Arzelà di Sarzana. Gli studenti hanno infatti conquistato il primo posto nell’ottava edizione del concorso bandito dall’Anmig, l’associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. I 25 alunni, accompagnati dai docenti Ilaria Casabianca e Simone Bacchelli e dalla referente del progetto Anita Cipolli sono stati premiati lunedì scorso neil salone di rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova. I ragazzi hanno presentato elaborati sulle visite fatte nel centro storico di Sarzana e in altre zone della città ai monumenti e alle lapidi commemorative che rappresentano i momenti più significativi e drammatici dell’occupazione nazifascista e della Resistenza, ripercorrendo le vicende di figur come Rudolf Jacobs e il sindaco Pietro Arnaldo Terzi. Gli undici elaborati sono stati poi caricati sul portale ’Le pietre della Memoria’. Anche all’edizione 2023 del concorso è stata assegnata la medaglia di rappresentanza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella con la motivazione "il brillante impegno degli studenti nel censimento di dieci pietre, compilando e curando con attenzione la completezza delle schede con contestualizzazione storica e osservazioni personali". Il progetto nazionale di Anmig e Fondazione consiste nel censimento di monumenti, lapidi, cippi e memoriali che ricordano persone e fatti di Prima e Seconda Guerra Mondiale e Guerra di Liberazione.