Studenti del Parentucelli Arzelà a lezione di... controspionaggio

Gli studenti del Parentucelli Arzelà hanno ascoltato la testimonianza di Pete Lapp, l’ex agente dell’Fbi che ha smascherato la spia Ana Montes. L’incontro si è svolto online nell’ambito del progetto di gemellaggio Italia-Usa, promosso dall’ambasciata italiana a Washington DC e coordinato da Casa Italiana. Lapp ha raccontato ai ragazzi italiani e americani come ha scoperto che Ana Montes, analista della Defense Intelligence Agency americana e sostenitrice di Fidel Castro, lavorava per Cuba dal 1984, passando informazioni segrete sull’intelligence e le operazioni statunitensi nell’isola in piena guerra fredda. Fu arrestata nel settembre 2001 ed è stata scarcerata di recente. Le classi del Parentucelli Arzelà presenti alla conferenza sono state 4M e 4L Turistico, 4A e 2A Scientifico ‘3.0’, 3B, 4b e 3C dello Scientifico con le docenti Michela Chiappini, Ilaria Casabianca, Alessandra Donno, Rosa Iouse e Ilaria Piccioli e il dirigente Generoso Cardinale. Presenti al collegamento tra gli altri la prof Maaria Laverghetta dell’Annapolis High School e per Casa Italiana Simonetta Baldassari e la direttrice Federica Petracci. Hanno seguito la conferenza da Sarzana le studentesse americane Mary e Madison con la tutor Julie Taylor della scuola di Annapolis. Il progetto di gemellaggio che coinvolge da due anni il Parentucelli Arzelà e la Annapolis High School del Maryland avrà come ultimo appuntamento il collegamento da Sarzana e Annapolis con l’Ambasciata italiana a Washington il 9 maggio.