Strada senza guard rail: "Cerri-Trebiano insicura"

"Un tratto della strada Cerri Trebiano non è sicura, manca il guard rail ", la strada di collegamento tra le due frazioni è stata riaperta dal 17 giugno 2022 ma alcuni metri mancano di protezione come è stato rilevato personalmente dal consigliere Gino Pavero di Cambiamo con Toti, che insieme alla collega Brunella Righi proprio al termine della cerimonia di riapertura verificarono lo stato dell’arte, riscontrando la precarietà in alcuni tratti: "Chiedemmo delucidazioni e ci venne promesso che i lavori sarebbero stati eseguiti, in un paio di mesi. So bene che ci sono meccanismi attraverso i quali il volere non è potere, ma ci chiediamo se l’amministrazione comunale nell’attesa della relazione del certificato di regolare esecuzione potesse affidare l’appalto di quel tratto di guard rail mancante". Attualmente c’è una rete di colore arancione e uno steccato in legno, i lavori sono ancora in esecuzione, come si legge anche nel cartello apposto: "Lo sbarramento è a margine della carreggiata, non c’è uno strapiombo – ha proseguito Pavero – ma il territorio è scosceso, io non mi sentirei tranquillo con uno steccato in tavolame di piccolo spessore, avrei preferito che al posto di quel legno venissero messi dei new jersey anche in plastica riempiti d’acqua, non necessariamente in cemento". Una situazione in atto dal 2022 e sulla quale Pavero ha chiesto cosa intenda fare il Comune. L’assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Nardi ha precisato che sulla questione sicurezza ci sono uffici preposti che la verificano e fanno sopralluoghi poi effettivamente ci sono stati ritardi: "Nella chiusura del Cre, il certificato di regolare esecuzione, ci sono state delle rimodulazioni dei prezzi e quindi un ulteriore trascinamento della chiusura dei lavori. Per quanto riguarda impiegare risorse di bilancio al di fuori – ha detto Nardi – sarebbe stato sbagliato perché ad oggi possiamo riutilizzare le risorse destinate a quell’intervento e non altre che sono state indirizzate ad altre situazioni sempre in ambito sicurezza. Se proprio vogliamo puntualizzare su quella strada mancano i guard rail, ma si tratta di strade collinari, come altre sul territorio comunale, da decenni sono senza protezioni ma non per questo non possono essere percorribili".

Cristina Guala