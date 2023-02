Stop di 48 ore ai lavori per l’antenna "Tempo utile per cercare un altro sito"

Gli abitanti di Fresonara hanno richiesto e ottenuto un fermo di 48 ore dei lavori dell’antenna Iliad nel pieno del centro abitato. Un tempo utile da sfruttare per mettere sul piatto delle trattative la loro richiesta: cercare un altro sito. Ieri mattina alle 8 il cantiere non è stato aperto, dopo l’accesa riunione avvenuta sabato pomeriggio alla quale hanno partecipato anche la sindaca Monica Paganini e l’assessore all’Ambiente Salvatore Romeo: un incontro dai toni aspri, i cittadini hanno mostrato grinta e determinazione, un’antenna di diciotto metri non la vogliono in mezzo alle loro case, si pensi a un altro sito, hanno detto.

Come primo step hanno ottenuto la sospensione del cantiere per due giorni, e dal Comune l’impegno a una trattativa con Iliad, alla quale vuole partecipare anche una delegazione di abitanti. L’incontro dovrebbe avvenire nel corso di questi due giorni di stop, confermato anche dalla prima cittadina che ha trovato disponibilità di confronto con la dirigenza della compagnia telefonica.

Inoltre ieri mattina gli abitanti hanno fatto un altro presidio, presenti la sindaca Monica Paganini e le forze dell’ordine, vigili e carabinieri, è stato stilato un verbale perché ci sarebbero alcune irregolarità, carenze fotografate che, per la tutela dei cittadini, vanno verificate. Il Comune di Arcola dal canto suo ha ribadito la sua posizione, il proprio parere negativo all’installazione dell’antenna e che, nonostante questo l’iter, è andato avanti lo stesso. al di fuori del Comune, ottenendo il parere favorevole sia della Soprintendenza che dell’Arpal, fino all’inizio dei lavori il 14 febbraio scorso.

Per i cittadini suonava come un fatto strano che sindaco e giunta non ne fossero a conoscenza ma Paganini ha spiegato che è stato così: ce ne sono a centinaia di pratiche tali sui tavoli degli uffici, e sindaco e giunta non sono a conoscenza di tutte. Ribadisce la sua collaborazione con gli abitanti: "La mia storia è quella, io sono contro l’abuso indiscriminato dei cellulari – ha detto ai cittadini la sindaca di Arcola – io la coerenza ce l’ho fino in fondo". L’iter, ha precisato, infatti non è sfuggito di mano al Comune, ma il parere negativo dello stesso è stato in breve tempo superato dalle approvazioni di Arpal e Soprintendenza e l’ufficio non ha potuto fare altro che chiudere la pratica o sarebbe stata omissione di atti d’ufficio.

A peggiorare la situazione però, come ribadiscono i cittadini, c’è anche il fatto che il Comune di Arcola non è dotato di un piano per le antenne, che era stato messo a bilancio nel 2021 per 8mila euro di spesa, risorse che sono state spese invece per la pubblica illuminazione. Adesso c’è da attendere l’esito del confronto con Iliad, e capire quale sarà il futuro dell’antenna a Fresonara, per gli abitanti è molto chiaro: lì l’antenna non si farà.

Cristina Guala