Stop anche all’antenna Acam Incontro tra Comune e azienda per una collocazione diversa

E’ ancora una vittoria da parte degli abitanti del borgo di Vezzano. Dopo la riunione svoltasi venerdì sera tra popolazione, sindaco Massimo Bertoni (nella foto) e consiglieri, infatti, l’amministrazione comunale si è impegnata a incontrare Acam per proporre un sito alternativo per il pilone che era stato installato nel perimetro del parco giochi, senza che neanche il Comune lo sapesse.

L’impianto, simile ad un traliccio, era letteramente spuntato qualche giorno fa nel parco giochi del Belvedere. Gli abitanti della zona avevano chiesto immediatamente chiarimenti agli uffici tecnici comunali, che non solo non sapevano della posa del palo ma che hanno anche verificato che negli uffici non c’era alcuna documentazione che ne chiarisse l’iter. E’ stato infine scoperto che si trattava di uno strumento posato da Acam per il controllo delle acque fluviali al quale dovrebbe seguire una seconda antenna per il controllo del canale Lunense: il punto maggiormente ricettivo sul territorio sarebbe proprio il parco del Borgo.

Il Comune ha fatto togliere il minitraliccio, anche perché posato senza alcuno scambio di informazioni tra ente locale e società Adesso Comune e Acam si siederanno a un tavolo per chiarire le reciproche posizioni e, soprattutto, per cercare una collocazione alternativa a eventuali altre antenne, che non sia la zona limitrofa al parco giochi e al Belvedere.

Ma c’è un precedente, di poche settimane fa: la posa più o meno nella stessa zona di una prima antenna. In questo caso non era stata Acam, si era trattato di un impianto di ricezione per la videosorveglianza installato dallo stesso Comune. Emersa la contrarietà degli abitanti, il Comune ha spostato il pilone che non è più ben visibile nell’area verde, ma posizionato poco più sotto nel pendio, lontano dagli occhi e dal punto più panoramico di Vezzano.

Cristina Guala