Staffetta della solidarietà nel ricordo di Gabriele

Di corsa e in bicicletta l’obiettivo è stato raggiunto. L’assegno della solidarietà è partito dall’area archeologica di Luni passando per Castelnuovo Magra e dopo le altre tappe fissate in Val di Magra, Spezia e anche nel Tigullio è arrivato a destinazione all’ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova nel rispetto del progetto sviluppato dalla Pro Avis di Castelnuovo Magra in collaborazione con le associazioni provinciali e regionali dell’Avis Ortonovo e Castelnuovo Magra, per la consegna dei fondi ricavati dalle gare podistiche organizzate nel 2023 dalla società di Castelnuovo Magra. L’evento è stato dedicato a Gabriele Mastorci, un ragazzo colpito da Sla in tenera età, e ha avuto come obiettivo la sensibilizzazione verso le malattie neurologiche. Il ricavato delle iniziative, 3 mila euro, che si è unito a materiale didattico e vestiario donato e raccolto dai volontari è stato consegnato all’ospedale pediatrico attraverso una staffetta partita da Luni per raggiungere l’area verde del centro sociale di Castelnuovo Magra, dopo la successiva sosta in piazza Matteotti davanti al municipio di Sarzana, si sono alternati gli staffettisti fino a Genova.

m.m.