Il punto sull’area dello stadio ’Miro Luperi’. Pronto il progetto per sistemare il parcheggio

Sarzana, 4 marzo 2025 – Mentre lo stadio comunale resta per il momento interdetto al pubblico, va a concretizzarsi il progetto di riqualificazione dell’area antistante. Area che nella visione dell’amministrazione - sulla scia degli interventi che hanno modificato la viabilità e sono tutt’oggi in corso nel quartiere di Bradia - dovrebbe divenire un parcheggio pertinente al centro storico. Redatto dall’architetto Alberto Ruggia e già inoltrato a Regione Liguria (serve un finanziamento di mezzo milione di euro), il progetto esecutivo di riqualificazione dello stadio Miro Luperi prevede, all’interno dell’area a parcheggio pubblico libero e gratuito, la riqualificazione delle pavimentazioni, l’inserimento di aree verdi e l’installazione di nuovi lampioni per l’illuminazione per ridurre il consumo energetico e utilizzare gli spazi in massima sicurezza.

Per le aree verdi è prevista, adiacente al muro di cinta dello stadio, “la creazione di aiuole che conterranno le nuove alberature, con la piantumazione di sei lecci adulti – si legge nel progetto esecutivo –. Individuato anche un tratto di percorso ciclopedonale che andrà a innestare, sul percorso esistente lungo il canale Lunense, l’opera in via di realizzazione della passerella pedonale sul Torrente Calcandola”. Per quanto riguarda la pavimentazione dell’area è invece prevista la ricostruzione delle porzioni danneggiate del sottofondo per riconsolidarlo, mentre per la restante superficie si provvederà alla scarificazione dell’area asfaltata e alla stesura su tutto il parcheggio di un nuovo manto di finitura in composto architettonico colore sabbia. Da progetto dovrebbero essere individuate aree per la collocazione di alcune colonnine per la ricarica delle auto elettriche, per cui è previsto anche il posizionamento di un impianto di video controllo.

Un progetto che segue la realizzazione della rotatoria di via Paradiso e l’istituzione del senso unico della stessa via, la realizzazione del ponte di via Falcinello (attualmente in corso) e quella della passerella ciclopedonale sul Calcandola (tutt’ora in fase di collaudo in carpenteria). A questi si aggiunge la riqualificazione del ponte della Budella (conclusa nel 2021 ma con evidenti segni di danneggiamento del manto stradale sin dai mesi immediatamente successivi alla consegna) per la quale sono stati recentemente affidati i lavori di riasfaltatura e infine la riqualificazione dello stadio vero e proprio per cui sono già stati investiti 1 milione e 100 mila euro. Interventi che, una volta conclusi, porteranno a una riqualificazione complessiva dell’area.

Per la riqualificazione dello stadio, tutt’ora chiuso al pubblico, l’amministrazione fa sapere che Tarros, per poter aprire sotto ai 200 ospiti, deve presentare l’apposita Scia. Per l’apertura senza limitazioni invece, dato che i vigili del fuoco hanno constatato che il cancello si apre verso il pubblico e non verso l’esterno(contrariamente alla normativa), sarà invece necessaria la sua sostituzione. Il progetto esecutivo di riqualificazione del parcheggio dello stadio Miro Luperi, dovrebbe quindi rappresentare il culmine della riqualificazione dell’area oggi oggetto di svariati interventi e divenire così un parcheggio di pertinenza del centro storico. Il progetto è già stato inoltrato a regione Liguria, a cui è stato chiesto il finanziamento dell’opera, da quadro economico quantificata in circa 520 mila euro.

