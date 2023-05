Sposi da quasi 70 anni Uniti anche nella morte

Una vita insieme che neanche la morte può separare. Marito e moglie hanno lasciato a una settimana di distanza questo mondo, dopo aver trascorso tutti i loro anni migliori fianco a fianco, il fidanzamento, il matrimonio, la famiglia. Mariuccia e Nanni, andarono all’altare il 7 agosto del 1955, poi arrivarono le quattro figlie Daniela, Annalisa, Nicoletta e Roberta, in seguito i nipoti, una grande famiglia che immancabilmente li festeggiava in ogni anniversario. Così hanno trascorso una vita tranquilla in paese, ricevendo sempre un affetto grande da parte di tutti. Inscindibili: dove c’era lei, c’era lui, sorridenti, felici, l’uno era la forza dell’altro. Mariuccia Steffanini, casalinga ma con la passione del cucito, se n’è andata una settimana fa a 90 anni, ma il suo Pietro Raggi, chiamato da tutti Nanni, abile falegname che aveva lavorato per il Comune di Spezia, 94 anni, sopraffatto da una malattia, era stato tenuto all’oscuro per evitargli un dolore troppo immenso. Dopo tanti anni insieme si diventa una persona sola, il cuore evidentemente lo sente e ieri anche lui se n’è andato, ha raggiunto la sua metà per stare di nuovo insieme per sempre. I funerali di Nanni domani alle 10 nella chiesa parrocchiale Nostra Signora del Soccorso a Vezzano alto. I manifesti dei due sposi sono adesso affiancati, ancora è affisso quello di Mariuccia, adesso lo accompagna quello di Nanni.