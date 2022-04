Sporcizia nel parco per i bivacchi degli adolescenti

Lamentele per la sporcizia lasciata da ragazzi maleducati al parco del ponte di Arcola. Gli abitanti chiedono più controlli e sanzioni. Una situazione che si ripete ogni giorno ed è causata da gruppetti di adolescenti che bevono, mangiano e poi lasciano la spazzatura per terra nel parco. Nell’area verde ci sono anche bambini e anziani e tutto questo complica le cose. Due cestini ci sono, forse ne andrebbero aggiunti altri, ma quella che manca è l’educazione, A essere terreno di bivacchi non solo il parco ma anche il parcheggio del supermercato adiacente, dove i ragazzi acquistano, poco fuori consumano e poi abbandonano gli involucri dove capita. Qualcuno ha scattato le foto a quello che ogni giorno gli adolescenti lasciano nel parco del ponte di Arcola, esprimendo rammarico e chiedendo l’intervento della polizia municipale per controlli continui durante il giorno e, se necessario, anche sanzioni.