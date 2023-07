Spiaggia libera "I tubi ci sono ma le docce no"

Passano i giorni e la stagione balneare prosegue a pieno ritmo, ma nella spiaggia libera di Marinella sono diversi i servizi che, arrivati al 13 luglio, continuano a mancare. Mentre da una settimana è stato attivato il servizio di salvataggio, tramite affidamento a due diverse cooperative - l’asd In The Box e Mare Sicuro – di due postazioni rispettivamente per 8 e 10 ore al giorno, la pulizia del litorale lascia a desiderare e, a non essere in funzione, sono anche le 4 docce presenti nell’ampia spiaggia.

"Nonostante vi siano i tubi dell’acqua che arrivano in prossimità delle docce – ci ha segnalato Leonardo Fazzi raccogliendo le istanze di diversi fruitori della spiaggia - questi non sono collegati alle docce stesse, così che spesso l’acqua viene dispersa tra la sabbia e utilizzata in modi inappropriati con grande spreco senza dare per giunta alcun servizio ai cittadini". E ha proseguito: "Non riusciamo a capire il motivo per il quale un’amministrazione che ha speso migliaia di euro per ripulire la spiaggia e che provvede anche a fornire un servizio di vigilanza a mare, poi lasci un tratto così ampio di spiaggia libera senza la possibilità nemmeno di potersi lavare i piedi, bere o fare una doccia".

Elena Sacchelli