‘Spezia Outdoor’, si parte! Lo sport scende in piazza

‘La Spezia Outdoor’ pronti via. E’ ricco il programma della kermesse che si apre stamani alle 10 in piazza Europa, con l’inno cantato dal tenore Eros Lombardo, alla presenza del sindaco Pierluigi Peracchini e degli assessori Lorenzo Brogi e Maria Grazia Frijia. L’intera giornata di conferenze in piazza Europa è curata dal conduttore Federico Lavalle e si parte alle 11 con ‘Cai e la Montagna terapia’ con ospite Gianmarco Simoni, poi alle 11.30 ‘Cai e sentieri ad anello’ con Alessandro Bacchioni e Riccardo Micheli, alle 12 ‘Nordic Walking & salute’ con Luca Cecchetto, alle 12.30 ‘Il Palio verso i 100 Anni’ con Maria Grazia Frijia, alle 15 ‘Esperienza alpinistica’ con Serafino Ripamonti, alle 15.30 ‘Esperienze di trail running estremo e montagna terapia’ con Amerigo Puntelli, alle 16 ‘Importanza della visita medica preventiva di idoneità per la pratica sia agonistica sia non agonistica’, alle 16.30 ‘Rafting per tutti’ con Walter Filattiera. Dalle 17 alle 20 poi gli interventi e i saluti di Davide Battistella (Fasi), Simone Mannelli (Fci), Stefano Mei (Fidal), Federico Leporati (preparatore nazionale) e Davide Fergola (Trail Liguria). Nel villaggio di piazza Europa, dopo l’inaugurazione alle 10, alle 10.30 iniziano le attività: percorso promozionale bici su piazza Europa; noleggio bici; partenze percorsi cicloturistici con guida; tour promozionale a passo libero e di nordic walking; partenze percorsi su sentieri ad anello; partenze percorsi cicloturistici con guide da piazza Europapiazza Bayreuth ‘PedaLaspezia’, escursione Parco delle Mura; dimostrazioni di orienteering per bambini soccorso dispersi, parete arrampicata; kids tour per bambini da 6 a 12 anni. Poi, sempre sabato, ma al pomeriggio, dalle 15: percorso cicloturistico ‘pedaLaspezia’ dimostrazioni di orienteering per bambini soccorso dispersi; dimostrazioni e prove gratuite di nordic walking in piazzale del Marinaio; nordic walking musicale (saranno fornite le cuffie agli utenti, previa prenotazione in loco). Il programma sportivo di sabato, prevede invece, dalle 7.30 alle 8.30 il ritiro pacco gara di mountain bike in piazza Europa, poi alle 9, la partenza della gara adulti (con termine alle 12) da piazzale del Marinaio; alle 10.30 le partenze da piazza Europa e piazza Bayreuth per ragazzi 6-13 anni (6 chilometri); nel pomeriggio dalle 16 alle 19, verranno consegnati in piazza Europa i pettorali per le gare trail.

Si passa a domenica e nel villaggio in piazza Europa, alle 10 con la prenotazione sul posto per la parete di arrampicata (anche alle 14) e la gimkana in loco, poi alle 10.30 il percorso cicloturistico ‘pedaLaspezia’; alle 14.15 le guide del percorso Spezia e il concerto di Eros Lombardo e infine alle 15 il percorso cicloturistico per bambini dai 6 ai 12 anni. Domenica le gare trail degli allievi partiranno alle 8.30, poi alle 9.30 il Trail 5 Terre e dopo le dimostrazioni e le prove gratuite di nordic walking al Montagna con Flavia Brazzoduro alle 10, ecco il nordic walking musicale alle 10.30 (alle 10.45 il buffet cadetti in piazza Europa). Al Montagna propone alle 11 c’è il Panathlon in movimento sul campo della pista di atletica, stesso luogo dove avverranno le premiazioni delle gare di trail alle 15. La manifestazione si chiuderà alle 16. In particolare, però, fra i vari appuntamenti ricordiamo quello speciale che l’Associazione Astrofili Spezzini propone per sabato, dalle 20 alle 24, al Parco delle Mura – in versione... Via delle stelle – in collaborazione con Cai, Soccorso alpino, Lilt e Società astronomica Lunae (col supporto tecnico di Decathlon), nel quale i partecipanti vivranno un’escursione che li porterà dalla Cattedrale fino a Porta Isolabella, osservando da più postazioni, gli oggetti astronomici della serata. Marco Magi