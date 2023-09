Spettacolo annullato all’ultimo. "Da tre mesi attendo il rimborso, è una questione di principio"

Castelnuovo Magra, 7 settembre 2023 – Lo spettacolo del comico Maurizio Battista avrebbe dovuto svolgersi il 26 maggio, alle 21, negli spazi di Carrara Fiere a Marina di Carrara, il protagonista ha deciso di annullarlo lamentando l’inadeguatezza dello spazio in cui ci sarebbe stato un ritorno di audio tale da non consentire agli spettatori di comprendere le sue parole. E lo ha fatto tramite una diretta Facebook, ancora visibile. Inutile dire che molti tra il pubblico non hanno avuto modo di assistere allo sfogo del comico e sono venuti a conoscenza dell’annullamento solo una volta giunti sul posto. Tra questi Laura Lombardi, residente a Castelnuovo Magra che, dopo più di tre mesi, non è ancora riuscita a vedersi rimborsato il costo del biglietto che aveva acquistato su Vivaticket due mesi prima dell’evento.

“Io e un’amica eravamo già a Marina di Carrara quando mio fratello, che aveva visto la diretta di Maurizio Battista, mi ha chiamata per avvisarmi che lo spettacolo non ci sarebbe stato – ha spiegato Laura –. A quel punto ho aperto la mia casella di posta e trovato la mail che Vivaticket mi aveva mandato alle 18.30. Ci siamo rimaste male, ma ce ne siamo tornate a casa convinte di venire rimborsate nel giro di pochi giorni".

La signora Lombardi il giorno successivo riceve una mail da Vivaticket con allegato il modulo da compilare e rispedire per poter ricevere il rimborso – 42 euro nel suo caso, avendo acquistato il biglietto di prima fila – con accredito previsto entro 60 giorni. Ma il rimborso non arriva e inizia il rimpallo di responsabilità. "Il 6 agosto mando una mail al servizio assistenza della piattaforma chiedendo quando avrei avuto i miei soldi e la risposta mi ha spiazzata – dice Lombardi –. Vivaticket, essendosi solo occupata di vendere i biglietti per conto di un organizzatore, la cui società Jlive Events and Artist Managment ha sede a Sarzana, non poteva emettere il rimborso". Nella mail si legge che Vivaticket, estranea all’organizzazione dell’evento e non avendo responsabilità sul suo annullamento, aveva "più volte scritto all’organizzatore, proprio al fine di ottenere la provvista che potesse consentire di attivare la procedura di rimborso per il canale Vivaticket, senza al momento ricevere alcun riscontro". La signora ha contattato direttamente il comico Battista i primi giorni di agosto per avere spiegazioni: le ha risposto risposto che lui e il suo staff si stavano organizzando per fare in modo che il pubblico potesse avere il rimborso. Ha inoltre cercato di contattare anche l’organizzatore che però – sostiene – non risponde né al telefono, né alla casella mail.

"Non è soltanto una questione economica anche se su 40 euro non sputo affatto, ma di principio", ha proseguito. Nel corso dell’estate lo stesso Battista, consapevole del problema, aveva invitato chi aveva acquistato il biglietto per Marina di Carrara ad assistere al suo show alla Versiliana: "Avevo acquistato un posto in prima fila, perché sarei dovuta andare alla Versiliana e rischiare di avere un posto in fondo? Lo spettacolo per cui avevo acquistato il biglietto non ha avuto luogo e io voglio indietro i miei soldi. So che ci sono tante altre persone nella mia situazione e mi sono già rivolta a un legale per vederci chiaro".

Elena Sacchelli