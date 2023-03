Spariti i cartelli contro l’antenna I residenti: "Li rimetteremo tutti"

Qualcuno due giorni fa ha staccato cartelli e striscioni contro l’antenna che gli abitanti di Fresonara avevano affisso lungo le strade per manifestare il loro dissenso all’impianto di telefonia mobile di Iliad. Gli abitanti non si sono scoraggiati e li stanno rimettendo: "I cartelli sono stati tolti da qualcuno a cui davano fastidio – ha detto la portavoce degli abitanti Ilaria Baroncelli – non sarà un problema rimetterli, ma è una mancanza di rispetto per chi ha impegnato tempo e denaro per una causa in cui molti credono. E comunque anche senza cartelli la nostra causa va avanti". Ieri i residenti di Fresonara hanno presentato in Comune una petizione con 300 firme con cui chiedono una sede alternativa per l’impianto.