Spacciatore arrestato con 27 grammi di cocaina. Tre giovani turisti emiliani segnalati per l’hashish

Nel fine settimana lo spaccio di droga non si è certamente fermato e per i carabinieri della compagnia di Sarzana l’attività si è rilevata piuttosto intensa. I militari del nucleo operativo e radiomobile coordinati dal capitano Luca Panfilo, nella tarda mattinata di sabato hanno arrestato nel centro cittadino un uomo di 34 enne di origine marocchina. L’atteggiamento sospetto e nervoso alla vista della pattuglia ha indotto i carabinieri a fermarlo per l’identificazione e durante la perquisizione gli sono stati trovati addosso circa 27 grammi di sostanza stupefacente risultata poi essere cocaina oltre alla somma di 30 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio. Ieri mattina il trentenne è comparso in tribunale a Spezia per il rito della direttissima: il giudice oltre alla convalida dell’arresto ha disposto l’applicazione dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Alla prime ore della domenica invece sono stati pizzicati 3 giovani emiliani in possesso di hashish. I carabinieri della stazione di Arcola li hanno fermati e nel controllo sono spuntati 4 grammi di sostanza così per loro è scattata l’immediata segnalazione alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti.