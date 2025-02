Soci della Croce Verde alle urne. Confermati quasi tutti i vertici

Grande affluenza per partecipare al rinnovo delle cariche sociali della Croce Verde di Arcola. Domenica scorsa si sono infatti tenute le votazioni dell’associazione che si occupa di assistenza e soccorso e, per il quadriennio 2025/2029, sono stati confermati in carica quasi tutti i dirigenti uscenti. Hanno potuto partecipare al voto gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.

Il collegio dei Probiviri resta dunque composto da Matilde Bonansea, Erik Tornaboni e Salvatore Romeo. All’interno del collegio dei Revisori dei Conti, è stato riconfermato il socio Sergio Lazzeri e c’è stato l’ingresso di due nuovi nominativi, ossia Enrico Fontana e Enzo Bernabò. Il consiglio direttivo uscente è stato confermato quasi nella sua totalità, ad eccezione di un nuovo membro. Ecco i nominativi degli eletti: Tommaso Drovandi (presidente uscente), Mirco Rossini, Elena Bellazzini, Franco Bellazzini, Augusto Stretti, Mauro Spadaccini, Sergio Venturini, Stefano Muzio e Angelo Bandello.

Già questo giovedì la commissione elettorale convocherà gli eletti per consegnare loro il nuovo mandato di lavoro per il quadriennio. Nella prima riunione utile, con data ancora da decidere, i membri del nuovo consiglio direttivo dovranno anche decidere a chi affidare i ruoli apicali di presidente, vicepresidente, segretario e tesoriere. A tutti gli eletti sono giunti gli auguri dei soci per il lavoro svolto e per quello che svolgeranno dimostrando sempre il massimo impegno.