Siri non si candida: "Grazie dell’affetto"

"Per Vezzano e vezzanesi un affetto straordinario, ma non mi candido". Mauro Ciri (consigliere comunale ad Ameglia, nativo di Vezzano) mette fine alle voci che da tempo circolavano sulla sua possibile candidature alle prossime elezioni vezzanesi. Stimato professionista, una carriera con posizioni manageriali e dirigenziali (ha contribuito anche alla fondazione di Equitalia) Ciri è molto conosciuto e apprezzato a Vezzano, da dove è partito per ricoprire incarichi in tutta Italia, fino ad approdare ad Ameglia, dove era stato sindaco negli anni ’80 e candidato per il centrodestra tre anni fa. "Sono onorato e grato di essere ancora nei pensieri delle persone di Vezzano dopo così tanti anni – dice Ciri – essere considerato un possibile candidato mi rende orgoglioso. Ho assunto un impegno ad Ameglia e lo porterò fino in fondo".

Cristina Guala