Sicurezza sugli scuolabus: "Sorveglianza doverosa"

"Non è mai troppo tardi": è questo il commento del gruppo di minoranza "Il futuro è adesso", guidato da Jacopo Ruggia in merito all’intenzione espressa dall’amministrazione di Vezzano di estendere la sorveglianza sui pulmini del trasporto scolastico riservati ai bambini della scuola primaria. "Un ritardo inspiegabile – afferma il gruppo – considerate anche le sentenze che sono sempre andate in questa direzione. Un esempio: la Corte di Cassazione, con la sentenza 23464 del 19 novembre 2010, ha stabilito che il risarcimento per i danni arrecati su un pulmino da un alunno di 10 anni ad un altro bambino spettava al Comune di riferimento. Nella sentenza la Corte ha affermato che ‘anche in mancanza di un obbligo normativo, il Comune è comunque tenuto a garantire la presenza di un accompagnatore oltre all’autista, nella gestione del servizio di trasporto scolastico, proprio in considerazione dell’età dei passeggeri".

Il gruppo consiliare parla anche di buonsenso: " E’ la stessa amministrazione, infatti, a rivelare che la decisione di estendere la sorveglianza sugli scuolabus che trasportano bambini tra 6 ed 11 anni, è stata determinata anche da segnalazioni, che si sono susseguite negli ultimi anni, di comportamenti indisciplinati e talvolta anche aggressivi tenuti da alcuni bambini. Perché l’amministrazione non ne ha mai tenuto conto?". Ruggia prosegue : "Non solo c’è un colpevole ritardo con cui cerca di porre rimedio ad un problema più volte segnalato, ma lo fa anche in modo parziale. La sorveglianza, infatti, sarebbe prevista solo durante le corse di ritorno. E in quelle di andata? I bambini sono gli stessi, siamo al paradosso. Il trasporto scolastico va non solo garantito, e neppure questo ad inizio anno è stato fatto, ma va anche pianificato in modo da offrire il massimo anche in termini di sicurezza".