Sicurezza, la Val di Magra è ok

"La situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica in Val di Magra è più che soddisfacente e i dati relativi all’andamento della criminalità sono in linea con quelli degli ultimi anni". Lo ha scritto il Comitato per l’ordine e la sicurezza dopo la riunione di ieri presieduta dal prefetto a Sarzana. "Occorre dedicare particolare attenzione alla ’movida molesta’ regolamentando gli orari di apertura dei locali pubblici e quelli di diffusione della musica, affinché avvenga un giusto contemperamento tra le esigenze di tutela del riposo dei residenti, dello svolgimento delle attività economiche e del sano divertimento che caratterizza il periodo feriale". I dati sulla criminalità "si mantengono costanti e convergono con le valutazioni espresse dai sindaci, evidenziando come non vi siano situazioni di particolare allarme sociale. Si è convenuto di stabilire criteri uniformi nell’adozione delle ordinanze sindacali, per limitare la diffusione della musica (al massimo, fino all’una di notte) e per stabilire orari per la chiusura dei locali (al massimo, entro le due di notte)". Sottolineata l’importanza di assidui controlli ai locali pubblici.