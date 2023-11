Si cercano volontari per impersonare la Befana di Baccano

Cercasi una Befana per Baccano. Torna uno degli eventi più attesi della provincia spezzina: il 5 gennaio festa della befana del borgo di Baccano, che quest’anno raggiunge il traguardo delle 43 edizioni. Il comitato organizzatore, composto da AvisAido, Mutuo Soccorso, pubblica assistenza Croce Verde, protezione civile Lunezia e Arci Baccano, è già al lavoro. L’appuntamento è fissato per le 20.30 in piazza Mazzini a Baccano, con musica, balli intorno al fuoco insieme alle befane, cioccolata calda e vin brulè, animazione, lancio di palloncini e per finire la discesa dall’alto della Befana con spettacolo pirotecnico. Servono volontari per impersonare la simpatica vecchietta che porta doni alle famiglie delle frazioni del paese, l’invito è aperto a tutti, chi avesse voglia di mettere a disposizione qualche ora per consegnare le calze, mascherato da befana, può mettersi in contatto con Stefano Tabone al 333 6025363. Chi invece volesse sostenere il progetto può acquistare i biglietti della lotteria dalle singole associazioni, in premio buoni spesa offerti da Coopvaldimagra e spendibili nelle rivendite di Arcola e Romito Magra.