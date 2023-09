Si avvicina la campagna elettorale Il leghista Jacopo Ruggia all’attacco "Valeriano è un borgo dimenticato"

Il voto per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale ci sarà nella primavera del prossimo anno e a Vezzano Ligure è già iniziata la campagna elettorale. A dare inizio alle schermaglie politiche è il consigliere comunale della Lega, Jacopo Ruggia, secondo il quale "aumentano le persone che, apertamente, mi chiedono un’opinione sulla giunta di Massimo Bertoni e voglio quindi esprimere la mia opinione, cercando di andare oltre l’appartemenza politica, così come mi viene richiesto. A parte idee politiche diverse penso che sia oggettivo affermare che negli ultimi anni lo stato di degrado e di abbandono del territprio comunale, in particolare delle frazioni ma non solo, è ulteriormente peggiorato. Faccio un esempio per tutti anche se, purtroppo, potrei farne molti: Valeriano". Secondo Ruggia "basta fare un giro in questa zona, ed in particolare nel campetto per dare un giudizio su quanto fatto, o sarebbe meglio dire non fatto, da questa amministrazione: nulla è cambiato, anzi la situazione è peggiorata. Il campetto di Valeriano era abbandonato già ben prima che Bertoni diventasse sindaco, come ben sa, visto che prima era assessore. Ma certo adesso nulla è migliorato, anzi. Ci sono rifiuti sparsi ovunque, l’erba è ormai più alta dei bambini che qui dovrebbero poter giocare tranquillamente, ci sono scritte e degrado ovunque. Valeriano è abbandonato, ridotto ad un vero e proprio dormitorio, invece che essere, come dovrebbe, un piccolo gioiello in cui i bambini possano giocare senza pensieri per i genitori e gli anziani possano passeggiare e parlare seduti sulle panchine in mezzo al verde. E’ un vero peccato, perché Valeriano è un borgo stupendo e dovrebbe splendere come merita"". Il capogruppo leghista conclude: "Lascio che siano i cittadini a farsi la loro opinione e dare i loro giudizi. Io, sicuramente, posso dire che al posto del sindaco e della sua squadra non avrei mai il coraggio di ricandidarmi. Chi sarà scelto dai cittadini per amministrare Vezzano nei prossimi cinque anni è fondamentale che ami il territorio e che si impegni a dare risposte concrete a chi lo abita".