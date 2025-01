"Servono treni e collegamenti per il turismo"

Si è svolto nei giorni scorsi un incontro tra la sindaca di Arcola, Monica Paganini, e l’assessore regionale al Turismo, Luca Lombardi: Arcola deve diventare una tappa irrinunciabile nei percorsi di visita dei villeggianti in Liguria, per farlo occorre potenziare i servizi dei trasporti e i collegamenti.

"Ho avuto modo di consegnare all’assessore regionale una nota con la quale sollecitiamo il potenziamento dei servizi ferroviari tra Arcola e il resto della provincia e le Cinque Terre – ha infatti spiegato la sindaca Paganini –. Ad Arcola transitano oltre cento treni ma se ne fermano solo cinque". Una situazione che deve essere cambiata. Massima attenzione su uno dei nodi cruciali del comprensorio arcolano: "Ho sollecitato il sostegno della Regione per l’attivazione di un collegamento pubblico Arcola, Romito e Lerici e uno sviluppo della ciclopedonalità lungo il Magra sulla sponda destra da Vezzano a Fiumaretta", ha proseguito la sindaca.

Nell’incontro si è parlato anche di altri punti focali sul territorio arcolano che più di una volta è stato definito ’il diamante della Val di Magra’: "Ho chiesto – conclude Paganini – una sinergia con l’area vasta in termini di servizi per coadiuvarci a ’portare’ agevolmente i turisti nel nostro territorio ricco di gioielli architettonici, artistici, culturali, paesaggistici gastronomici, non certo secondari a nessuno nella nostra splendida regione".

C.G.