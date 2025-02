I giovani ‘testimonial’ del servizio civile: “Per noi è stata un’esperienza fondamentale”

Vezzano Ligure (La Spezia), 19 febbraio 2025 – Parlano i giovani impegnati nel servizio civile: “Esperienza qualificante e emozionante”. Sono proprio i ragazzi che prestano la loro attività alla Pubblica Assistenza di Vezzano a invitare i coetanei a provare questa avventura, in una grande famiglia, quella del volontariato. Nel corso dell’ultimo anno, infatti, Martina, Luca e gli altri hanno potuto mettere alla prova le loro capacità e soprattutto aiutare persone in difficoltà, fatto che li rende orgogliosissimi e li fa sentire utili. Nell’ambito del nuovo bando per il servizio civile universale ci sono sei posti disponibili alla Pubblica assistenza di Vezzano, con un compenso di 507 euro mensili a fronte di un impegno di 25 ore settimanali per 12 mesi di servizio. Le domande dovranno essere presentate entro il 27 febbraio e i candidati devono essere in possesso di Spid.

“Un’opportunità unica nel suo genere – spiegano i referenti della Pubblica assistenza –. Le ragazze e i ragazzi che supereranno una prima selezione conoscitiva atta alla verifica dei requisiti previsti dal bando, avranno la possibilità di essere impegnati per un anno in un progetto di grande valore sociale rivolto alla costruzione di un sistema di cittadinanza attiva e consapevole. Formazione continua, servizi alla cittadinanza, emergenze sul territorio e servizi di ambulanza: sono soltanto alcune delle attività che saranno chiamati a svolgere per un anno, entrando a far parte di una grande famiglia di volontari che da sempre opera sui mezzi e sulle ambulanze dell’associazione al servizio della collettività”.

Perché scegliere il servizio civile? Lo spiegano i giovani con entusiasmo: “E’ un’esperienza qualificante per il mio bagaglio di conoscenze – racconta Martina – che mi servirà per il futuro lavorativo. Durante questi mesi di servizio, infatti, ho acquisito le competenze necessarie per sentirmi all’altezza di svolgere compiti importanti per i miei concittadini e al contempo sono riuscita a dedicarmi alla prosecuzione dei miei studi universitari”. Luca aggiunge: “Il servizio civile ha un alto valore educativo e formativo, utile anche per acquisire le conoscenze necessarie per sentirsi parte attiva di una comunità. Un percorso formativo continuo affrontato attraverso la condivisione degli obbiettivi e dei valori che quotidianamente la Pubblica Assistenza diffonde, assieme agli altri volontari dell’associazione”. La giovane Matilde consiglia a tutti i giovani di cogliere al volo quest’occasione: “Il servizio civile ti forma e ti migliora quotidianamente, facendoti capire l’importanza e l’alto valore sociale di quei semplicissimi gesti quotidiani, che talvolta possono sembrare scontati, ma che invece sono di fondamentale importanza per gli anziani, per i concittadini e per la comunità intera”.

L’associazione ha attivato un punto di assistenza per la compilazione delle domande online, che può essere raggiunto visitando le pagine social dell’associazione oppure attraverso whatsapp, scrivendo al numero della sede 0187 997324. È anche possibile prendere un appuntamento con un operatore locale di progetto per essere assistiti passo passo nell’inserimento della domanda online.

C.G.