Sei telecamere a tutela delle scuole

Sicurezza a Vezzano, altri obiettivi raggiunti. Saranno installate sei nuove telecamere a tutela della scuole, con una spesa di 19mila euro: due strumenti saranno installati con l’’occhio’ rivolto al plesso di Vezzano e quattro a Sarciara con la finalità di salvaguardare nella sua interezza la struttura scolastica, come ha detto il sindaco Massimo Bertoni, spesso presa di mira, ma anche la palestra attigua dei Prati. "Entro la fine dell’anno completeremo il territorio" ha annunciato il primo cittadino in modo da tutelare i punti più nevralgici, e sempre in termini di sicurezza, dopo le proteste dei cittadini del transito a velocità troppo elevate, rientra anche la posa di tre dissuasori per limitare la velocità: uno in via Montallegro, gli altri due rispettivamente in via Mercato e via Cornia, dove i veicoli sembrano sfrecciare.