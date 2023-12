La scuola ha adottato una duna. Progetto sulla biodiversità a Marinella

Sarzana, 22 dicembre 2023 – La scuola ha adottato una... duna. Riprende quota dunque il progetto che il Parco di Montemarcello Magra Vara ha lanciato qualche tempo grazie anche all’aiuto degli istituti scolastici che collaboreranno con l’ente di tutela ambientale di via Paci a Sarzana alla ricostruzione del paesaggio tipico e della biodiversità del litorale di Marinella.

A raccogliere l’invito di Eleonora Landini presidente del Parco di Montemarcello Magra Vara è stato l’istituto superiore "Capellini-Sauro" di Spezia che attraverso il dirigente scolastico Antonio Fini ha sottoscritto la partecipazione al progetto denominato "Adotta una duna" che punta al riordino delle aree protette nell’ambito della diffusione della conoscenza delle risorse ambientali, promuovendone e organizzandone la fruizione a fini didattici e scientifici oltre a puntare alla loro valorizzazione per scopi ricreativi e turistici.

Il progetto dell’ente era stato lanciato nel 2020 dall’ex presidente e al tempo commissario Pietro Tedeschi ed era finalizzato al recupero e restauro ecologico all’interno del Parco e in particolare di una porzione di spiaggia libera del tratto finale del litorale di Marinella al confine con Marina di Carrara coinvolgendo le scuole per avvicinare gli studenti al mondo costiero con particolare interesse alle formazioni dunali, utilizzare strumenti di "citizen science" per condurre attività di osservazione multiprospettica e far comprendere con esperienze pratiche la peculiarità di questo sistema.

Nell’accordo sottoscritto il personale del Parco Montemarcello Magra Vara supporterà gli studenti durante le uscite sulla spiaggia di Marinella fornendo all’istituto le informazioni, i dati ed il materiale necessario il progetto. La scuola spezzina invece si è impegnata a analizzare il sistema dunale attraverso campionamenti e misure sulla base delle conoscenze acquisite nella formazione ricevuta dagli esperti coinvolti. Inoltre le attività sul "campo" verranno affiancate da un rilievo aereo realizzato con un drone. Il materiale multimediale raccolto al termine della stagione servirà per avviare una campagna di sensibilizzazione e delle attività divulgative sul sistema dunale.