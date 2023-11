Scivola nella scarpata. Ferito un cacciatore

La passione per la caccia non ha età e neppure il maltempo che ieri mattina si è fatto sentire nella zona ha scoraggiato il cacciatore residente a Castelnuovo Magra dal consueto giro di battuta nella zona collinare di Romito Magra. L’appassionato cacciatore, 83 anni, è però scivolato nel sentiero reso viscido dalla pioggia sbattendo pesantemente la testa e un braccio al suolo. E’ comunque riuscito a lanciare l’allarme e sul posto, nella boscaglia di via Calesana, sono arrivati gli uomini del Soccorso alpino e speleologico Liguria, insieme alla Pubblica assitenza di Romito Magra. Gli esperti del servizio di intervento boschivo per raggiungere il cacciatore hanno dovuto farsi largo tra la vegetazione aiutati dall’arrivo della squadra dei vigili del fuoco. Una volta stabilizzato e sistemato in barella l’uomo è stato portato in una zona pianeggiante in attesa dell’arrivo dell’elisoccorso Drago che lo ha trasportato al San Martino di Genova. Oltre al trauma cranico è emersa la fratura del polso sinistro ma le condizioni generali dell’anziano non sono gravi. Una domenica di intenso lavoro per il personale operativo del Soccorso alpino e speleologico della Liguria intervenuto anche nella zona del Muzzerone per aiutare un giovane classe di 31 anni che stava arrampicando nel Settore Meraviglie. Caduto da alcuni metri, se l’è cavata con una forte contusione alla caviglia a causa della quale non riusciva a camminare. Sul posto anche la pubblica assistenza locale. A recuperarlo è stato l’elisoccorso toscano Pegaso dei vigili del fuoco che lo ha trasportato all’ospedale di Massa.

m.m.