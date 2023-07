"SARZANA: 'Officine del cibo' nella top 100 della guida sulla pizza di qualità di qualità" - Scopri la migliore Pizza Napoletana nelle Officine del Cibo di Sarzana!

L’altra sera al teatro Argentina di Roma, il giornalista e gastronomo Luciano Pignataro e la giuria della Guida 50 Top Pizza hanno confermato le ’Officine del cibo’ di Sarzana tra le 100 migliori pizzerie d’Italia. Il locale di Battifollo, che è stato il primo nella zona a valorizzare la verace pizza napoletana, si è classificato alla 58ª posizione nella graduatoria di qualità dedicata, appunto, alla pizza italiana. "Anche se la nostra più grande soddisfazione è l’apprezzamento dei nostri ospiti, sapere che assaggiatori esperti ci hanno valutato così bene conferma che stiamo lavorando nella direzione giusta – commenta Giacomo Devoto, chef e patron del locale sarzanese – e ci sprona a migliorare in tutti gli aspetti del nostro locale". Aggiunge il pizzaiolo Gianmarco Ferrandi: "Abbiamo continuato a studiare e a mettere alla prova la nostra conoscenza della materia per avere un risultato sempre migliore. Questa crescita – conclude il pizzaiolo – ci conferma che il lavoro e la pratica sono la strada migliore per lavorare con soddisfazione".