Sanità, investire in sicurezza. Elisoccorso anche di notte? La Regione ci fa un pensierino

Sarzana, 8 aprile 2023 - I voli notturni per consentire i trasporti d’urgenza in altre strutture specializzate potranno partire direttamente dell’ospedale San Bartolomeo di Sarzana ? Il progetto è attuabile almeno dalla positiva apertura arrivata dall’assessore regionale alla sanità Angelo Gratarola rispondendo all’interrogazione presentata dal consigliere Davide Natale che ha portato in aula il tema dell’importanza di abilitare l’elisuperficie dell’ospedale sarzanese ai voli notturni. Proprio di recente infatti la commissione tecnica Elisoccorso di Genova direttamente collegata al servizio 118 di Genova ha inviato una relazione ai colleghi spezzini indicando le caratteristiche necessarie per ottenere l’abilitazione ai voli degli elicotteri di emergenza dall’ospedale San Bartolomeo e sull’importante servizio si è espresso anche il consigliere spezzino rappresentante del Partito democratico che ha voluto approfondire la tematica rivolgendosi in aula direttamente all’assessore alla sanità ligure Angelo Gratarola. "La risposta ricevuta – ha spiegato Davide Natale – fa davvero sperare in una decisione affermativa. La relazione tecnica eseguita per poter ottenere il via libera all’estensione dell’orario di utilizzo dell’elisuperficie anche in orari notturni ha però indicato la necessità di disporre requisiti ben precisi". Nella nostra Provincia sono attive tre piazzole in grado di essere utilizzate in tutta la giornata mentre la caserma dei vigili del fuoco soltanto negli orari diurni. "Ritengo – ha concluso il consigliere Davide Natale – che siano invece da incrementare proprio a partire da quest’ultima che è quella maggiormente presidiata. Ugualmente rimane scoperta un’area della Val di Vara, in cui potrebbe sorgere una struttura analoga proprio per dare una risposta anche a quel territorio in cui vi è una crescita di presenza turistica e una maggiore frequentazione in particolare durante il periodo estivo".

m.m.