San Lazzaro Il nuovo parroco. In servizio padre Miguel Tuch

Ha preso servizio un nuovo parroco nella comunità sarzanese di San Lazzaro: si tratta di Miguel Tuch ed è originario del Guatemala. Lo comunica il notiziario settimanale della Diocesi. Il passaggio di consegne nella parrocchia ha avuto luogo nei giorni scorsi: padre Mario Villafuerte ha passato il testimone a padre Miguel Tuch. Entrambi i sacerdoti appartengono alla Fraternità Missionaria di Maria. Nell’occasione i due consigli parrocchiali di San Lazzaro, quello pastorale e quello economico, si sono riuniti in forma congiunta per visionare registri parrocchiali e libri contabili sia della parrocchia sia del cimitero. In chiesa, padre Mario ha poi presentato il suo successore, che nei giorni seguenti ha subito iniziato la sua attività pastorale. La Fraternità Missionaria di Maria, che segue varie parrocchie nella Val di Magra, è nata nel 1985 in Guatemala. In diocesi ha la sede presso il santuario di Nostra Signora del Mirteto ad Ortonovo.