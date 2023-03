San Francesco di Cavani La regista presenta il film

Una grande regista sarà protagonista domani, giovedì, al cinema Italia di Sarzana: Liliana Cavani introdurrà via Skype la proiezione e il dibattito per uno dei suoi film storici, “Francesco d’Assisi”. La regista ha accolto l’invito del Cineforum che dedica una mini-serie a san Francesco d’Assisi nell’ottavo centenario. Sarà l’occasione per celebrare due altre ricorrenze: i novant’anni della regista, una delle personalità più illustri del cinema italiano del secondo Novecento, e i sessant’anni di proiezioni ininterrotte al Cineforum sarzanese. “Francesco d’Assisi” fu girato nel 1966 con interprete principale Lou Castel. La presenza di Liliana Cavani, con la quale dialogheranno Egidio Banti e Joe Denti, rappresenta un grande riconoscimento culturale per il lungo impegno del Cineforum dell’Italia. Il film “Francesco d’Assisi” sarà proiettato alle 21.15 con intervento di Cavani a inizio serata. La prossima settimana il film “Le mele di Adamo” presentato dallo scrittore Massimo Zannoni.