Salvato dal mare: Pappagallo Cacatua Rosa trovato a Arcola e Ameglia

Lo hanno visto annaspare in mare e si sono subito dati da fare per strapparlo a morte certa. L’esemplare di pappagallo cacatua rosa deve la vita alla prontezza di un gruppo di turisti che lo hanno visto in difficoltà fra le onde.

Con ogni probabilità l’animale è fuggito dalla sua dimora abituale spingendosi fino al mare; qui, disorientato, è finito in acqua senza più riuscire a venirne fuori. In poco tempo è rimasto come ’intrappolato’ dalle onde, fino al provvidenziale intervento dei suoi salvatori.

L’animale è stato poi consegnato ai carabinieri forestali del nucleo Cites che a loro volta lo hanno portato ai volontari dell’Oasi Lipu di Arcola: il pappagallo cacatua rosa (cacatua roseicapilla), tutelato dalla normativa Cites, è in buone condizioni di salute ed è provvisto dell’anello di identificazione. Il papagallo in natura è diffuso in Australia, si trova ricoverato nei locali del nucleo Cites spezzino in attesa che il legittimo proprietario prenda contatti allo 0187 21847 oppure 0187 256792 per riacquisirne il possesso. Nel caso che nessuno si facesse vivo, il pappagallo sarà consegnato ad un centro di recupero.