Ruba 200 euro di vestiti e spintona la security, arrestato quarantenne

La Spezia, 24 gennaio 2024 – Ruba vestiti per oltre 200 euro, poi ingaggia una colluttazione con l'addetto alla sicurezza: arrestato per rapina impropria un quarantenne marocchino.

Nell’ultimo fine settimana sono proseguiti senza soluzione di continuità i controlli in ambito cittadino, che hanno portato all’identificazione di 70 soggetti e a quell’arresto, convalidato due giorni fa dal tribunale della Spezia.

Nella circostanza l'uomo aveva sottratto capi di abbigliamento dall’esercizio commerciale Centroluna e aveva usato violenza nei confronti di un addetto alla sicurezza nel tentativo di darsi alla fuga. Infatti, dopo avere scelto alcuni capi di abbigliamento, del valore complessivo di circa 220 euro, si era diretto nei camerini del centro e dopo avere tolto il dispositivo antitaccheggio ha indossato gli indumenti e come se niente fosse stato si è diretto all’uscita. Notato il tutto, un responsabile della sicurezza interna ha inseguito il lestofante, che ha cercato di allontanarsi a bordo di una corriera.

Prontamente fermato, ne è scaturita una colluttazione che ha permesso al soggetto di scendere dal veicolo e di riuscire a seminare l’addetto alla sicurezza che, a quel punto, ha allertato le forze dell’ordine descrivendo il soggetto in fuga e la direzione presa. Sul posto si è precipitata una pattuglia del commissariato di Sarzana, che ha notato l’uomo in una zona boschiva adiacente ad un canale di scolmo, nella zona dell'ospedale, che alla vista della pattuglia ha cercato di nascondersi dietro una catasta di legna. Gli operatori hanno raggiunto e fermato il soggetto.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziavano di come il soggetto, E.S. quarantenne di origine marocchina in Italia senza fissa dimora e dimorante in zona Viareggio, era gravato da svariati e significativi pregiudizi di polizia, per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti. Dopo il processo per direttissima l'uomo è stato condannato per rapina impropria e munito di divieto di dimora nella provincia della Spezia.

