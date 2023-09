Romito Magra Altri atti vandalici Danni al parabrezza di uno scooter

Ancora atti vandalici ad Arcola, e sempre nella frazione di Romito Magra. Due giorni fa all’alba alcune persone – alcuni testimoni raccontano che è accaduto verso le quattro del mattino e che non si è trattato di ragazzini, hanno vandalizzato auto parcheggiate in via Calesana – hanno strappato un parabrezza ad uno scooter e lanciato lattine di birra vuote nei cortili. Alcune persone hanno sentito i rumori e si sono affacciate urlando, ma questo non ha fermato il ‘raid’ che è proseguito. Gli abitanti ringraziano le forze dell’ordine che sono intervenute subito a fermare i malintenzionati. L’ennesimo episodio avvenuto a Romito, dove poco tempo fa avevano tagliato le gomme ad alcune auto parcheggiate nella notte, due mesi fa invece era stato danneggiato il muro del cimitero, imbrattato di scritte rosse con la vernice spray. a Romito chiedono maggiori controlli, perché gli abitanti non si sentono sicuri.