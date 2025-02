Riscossione coatta per multe arretrate

Circa 468 mila euro a oggi non incassati dal Comune di Arcola, per 1.718 verbali elevati tra il 1°gennaio del 2020 ed il 31 dicembre del 2021, per violazioni al codice della strada, che gli automobilisti indisciplinati non hanno però mai pagato. Si passa, dunque, alla fase della riscossione coattiva che, in virtù delle maggiorazioni che vengono aggiunte alla somma inizialmente richiesta, fanno lievitare il totale per il quale l’amministrazione si accinge a battere cassa a a 803 mila euro, ai quali se ne aggiungono altri 16 mila per per violazioni a leggi o regolamenti comunali. La lista di carico approvata dalla polizia locale è stata trasmessa a Spezia Risorse, società alla quale l’amministrazione ha affidato da alcuni anni la riscossione coattiva di imposte locali e sanzioni che risultino non pagate nei termini.