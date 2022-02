Luni (La Spezia) 10 Febbraio 2022 - Nel mese di febbraio come da calendario dell’organizzazione riprendono gli appuntamenti con la storia, cultura ma anche il divertimento soprattutto per i bimbi all’area archeologica di Luni. Da domenica infatti riparte la rassegna di visite ai sito archeologico arricchite dai laboratori didattici per i ragazzi dal titolo “Luna Splendida Civitas” il progetto promosso dalla direzione regionale musei della Liguria con il patrocinio del Comune di Luni che si avvale della collaborazione della cooperativa culturale Artemisia. Domenica mattina dalle 10.30 si parlerà dei luoghi di svago nell’antica città romana di Luni, illustrati dalle guide. Le prossime occasioni di visita del mese di febbraio sono previste sabato 26 alle 15.30 con il laboratorio dedicato ai bambini dal titolo “La vita al tempo dei romani” e domenica 27 sempre alle 10.30 e nell’occasione verrà trattato il tema delle Domus nell’antica Luni. Per informazioni e prenotazioni occorre contattare il numero 333-6118748.



