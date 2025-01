Rintracciato in un casolare e portato in carcere a Pisa, deve scontare 6 mesi

Sarzana, 4 ottobre 2021 - I carabinieri di Sarzana lo avevano già arrestato ad aprile durante controlli straordinari per contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti nel centro storico di Sarzana. Nei confronti del giovane, un 30enne di origini marocchine, il giudice aveva poi disposto il divieto di dimora in provincia della Spezia.

Nei giorni scorsi la posizione del maghrebino si è però aggravata dopo la condanna per i reati contestati e la stessa autorità giudiziaria ha emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione. I carabinieri della Compagnia di Sarzana si sono così attivati per rintracciarlo e ieri alle prime luci dell’alba, a conclusione di un’intensa attività investigativa, unitamente ai colleghi di Pontedera sono riusciti a trovarlo in un casolare nel Comune di Calcinaia.

Per il giovane stavolta si sono aperte le porte del carcere di Pisa, dove dovrà scontare circa sei mesi di carcere.