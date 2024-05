Rievocazione storica “Senza tempo” a Nimes

L’associazione “Senza tempo” è stata protagonista in questi giorni dei giochi romani di Nimes, una delle più grandi rievocazioni storiche alla quale partecipano gruppi da Francia, Italia e Germania. Il gruppo sarzanese, guidato da Simone Del Greco, ha fatto parte della Terza Legio Consolare occupandosi anche della regia dell’evento. Uno spettacolo grandioso: legionari romani, corte imperiale, cavalieri e carri da combattimento invadono la città di Nimes, per partecipare ad una delle più grandi ricostruzioni della storia antica d’Europa all’interno dell’anfiteatro della città, che conserva intatta la sua bellezza, e può accogliere fino a 24mila spettatori. Ogni anno, il tema dei Grandi Giochi Romani è diverso, e mette in evidenza un momento importante della storia antica. Si susseguono vari scenari con dimostrazioni di volteggio equestre, lotta tra gladiatori e corse delle bighe. Anche il centro della città ospita molte animazioni gratuite, come sfilate in costume, visite guidate del museo archeologico e della Maison Carrée, e per i bambini, laboratori di scoperta delle armi romane.

Prossimo appuntamento del gruppo “Senza Ttempo” sarà con il Tuscany medieval festival di Livorno nei giorni 10, 11 e 12 maggio. Per chi fosse interessato a far parte del gruppo rievocativo storico è in corso la campagna di reclutamento, basta scrivere all’indirizzo e-mail [email protected].

Cristina Guala