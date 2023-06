Record di Presenze alla 12^ Edizione di "Benvenuto Vermentino" a Castelnuovo Magra

E’ stata l’edizione dei record. Le due giornate di "Benvenuto Vermentino" organizzate nel borgo collinare dal Comune di Castelnuovo Magra hanno fatto registrare il più alto numero di presenze delle 12 edizioni. Sono state 6 mila infatti le presenze con quasi 3 mila calici venduti per consentire ai visitatori di degustare i vini dei produttori che ancora una volta hanno risposto presente all’iniziativa. Il sindaco Daniele Montebello ha voluto ringraziare tutti i partecipanti, volontari eaziende che hanno reso possibile ancora una volta un viaggio nella terra del vino. "Una grande festa – ha ricordato il sindaco – per tutti che ha evidenziato un grande lavoro di squadra. Un grazie che va ai produttori, alle aziende vinicole che per due giorni si sono impegnate a raccontare le proprie fatiche, in vigna e in cantina e ai tanti visitatori". Non è stata soltanto la festa del Vermentino ma di tutte le specialità tipiche della cucina locale, messe in tavola dalla Pro Loco e Arci Castelnuovo Magra. "Il loro contributo – ha continuato – ha reso più accogliente il borgo, rafforzato dalla presenza degli artigiani che portano le loro creazioni nelle vie. Ma non va dimenticato l’impegno di Enoteca Regionale della Liguria e di Agriservice, che garantiscono l’organizzazione tecnica ed i service necessari alla buona riuscita della manifestazione e la collaborazione con gli amici sardi: Camera di Commercio Nord Sardegna–Sassari e il Consorzio di Tutela del Vermentino di Gallura Docg oltre alla Protezione Civile, Pubblica Assistenza Luni e dipendenti comunali".