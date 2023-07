Raffica di vandalismi. Colpita più volte anche la farmacia. "È stata l’ennesima brutta sorpresa"

Sarzana, 26 luglio 2023 – Una brutta sorpresa quella che il personale della farmacia "Delia Crociata" si è ritrovato davanti lo scorso lunedì mattina quando arrivando al lavoro non ha più trovato la bacheca affissa all’ingresso, che presumibilmente era stata divelta nella notte. Non certo la prima, dal momento che gli abitanti di via Silea e di via di Ponte - dove si trova l’attività che ha subito un atto di vandalismo - si ritrovano a convivere da diverso tempo, anzi da diversi anni con “scherzi“ di cattivo gusto come quello che si è verificato in farmacia. Ma la speranza è che sia l’ultima.

"Sono circa tre anni che qui e nelle zone limitrofe si verificano degli episodi spiacevoli, seguiti ogni tanto anche da minacce verbali - ci ha spiegato la dottoressa Elisa Paolicchi - socia della farmacia -. Esattamente come tutte le volte precedenti abbiamo provveduto a contattare le forze dell’ordine che però questa volta non ci hanno nemmeno raggiunti con una volante".

I residenti e i dipendenti della farmacia un sospetto - o forse qualcosa di più - su chi possa essere il responsabile lo hanno e, come ci hanno riferito, hanno già provveduto sia a sporgere denunce che a contattare l’amministrazione comunale, da cui però come tutte le altre volte, non hanno ottenuto le rassicurazioni auspicate.

A sollevare l’attenzione sull’argomento, tanto da spingerci, ieri mattina a recarci in farmacia per capire qualcosa di più su quale fosse effettivamente la situazione, è stato un post pubblicato su Facebook la sera precedente da una dei soci dell’attività che aveva il chiaro intento di "denunciare una situazione che ha dell’incredibile". La bacheca infatti - come confermatoci anche dalla dottoressa Paolicchi - era solo l’ultimo dei deliri del responsabile che secondo tutto il vicinato potrebbe essere una persona con problemi psicologici. Prima di quella sorpresa infatti erano anche stati trovati dei chiodi conficcati negli pneumatici di alcune auto, erano stati danneggiati due gazebo, le luci e riportati danni anche alla saracinesca dell’attività. Questo soltanto nell’arco degli ultimi mesi.

