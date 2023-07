Quintetto di Clarinetto a Carro, Rita Mascagna, Susanna Demetrovics, Adelheid Dalvai, Ina Schuler e Francesco Garibotti

Nuova tappa del Festival Paganiniano di Carro, stasera alle 21, a Bastremoli, con il Quintetto per clarinetto e archi composto da Rita Mascagna e Susanna Demetrovics ai violini, Adelheid Dalvai alla viola, Ina Schuler al violoncello e Francesco Garibotti al clarinetto. In programma Mozart Quintetto per clarinetto K. 581 e Brahms Quintetto per clarinetto e archi in si minore op.115. Mascagna ha debuttato come solista a 14 anni con I Filarmonici del Teatro Comunale di Bologna, lavorando poi con direttori quali Pretre, Ashkenazy, Bychkov, Metha e Baremboim. Nata a Bolzano, Dalvai, ha vinto nel 1978 il concorso per viola di fila nel Teatro alla Scala, dove ha suonato fino al 2013. La tedesca Schuter, tra le varie cose, è stata scelta nel 1975 da Claudio Abbado come violoncellista dell’Orchestra del Teatro alla Scala. Ungherese invece Demetrovics, che ha vinto il concorso per l’Orchestra del Teatro alla Scala.