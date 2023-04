Punta Corvo, soluzione cercasi Spiaggia e sentiero ancora chiusi "Servono soldi, tempi lunghi"

La spiaggia di Punta Corvo e il sentiero che dal borgo di Montemarcello conduce alla suggestiva caletta, resteranno chiusi fino quando non verrà adottata una procedura di garanzia per i frequentatori. La questione è molto delicata e per questo ieri il Comune di Ameglia ha convocato il primo tavolo di emergenza dopo che, nei giorni scorsi, il sindaco Umberto Galazzo (nella foto) ha firmato l’ordinanza che vieta l’accesso via terra e mare della spiaggia del ’Corvo’ e del sentiero contrassegnato dal numero 436 nel tratto che va dal camminamento 444 sino alla spiaggia. Un provvedimento necessario a seguito della relazione presentata dal geologo Paolo Petri che ha segnalato un elevato rischio per l’incolumità delle persone a causa del movimento franoso. Il quadro non è per nulla ottimistico e le possibilità che questa estate la spiaggetta possa essere utilizzata dai bagnanti e turisti è davvero molto ridotta. Ma per il momento è prematuro spingersi in previsioni, anche se la zona resta inibita al passaggio ed è segnalata dalla cartellonistica quindi gli eventuali trasgressori oltre al rischio dell’incolumità sono soggetti a sanzioni. Ieri il sindaco Galazzo ha voluto aprire il confronto con l’ente Parco di Montemarcello Magra Vara presente in municipio a Ameglia con il presidente Eleonora Landini, il direttore Federico Marenco collegato in videoconferenza, e gli architetti Nicoletta Giangarè e Alessandro Canepa oltre al geologo incaricao della perizia Paolo Petri.

"Non voglio creare aspettative - ha spiegato Galazzo – e neppure essere troppo pessimista sul futuro. Di certo il quadro attuale è critico e su questo aspetto sarà necessario trovare convergenze e risorse. Cercheremo di coinvolgere tutti gli enti, compreso Regione e Provincia, per valutare quali strade percorrere e prevedere progetti di messa in sicurezza. Di certo non saranno operazioni immediate anche perchè solo per elaborare un piano operativo sono necessari oltre ai finaziamenti i sopralluoghi, studi e rilievi quindi non sarà una soluzione così rapida".

Massimo Merluzzi