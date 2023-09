Pulizia del Torrente Calcandola a Sarzana: Tolta la Vegetazione

Sono iniziati, con la rimozione della vegetazione e degli arbusti cresciuti nell’ultimo anno nel letto del torrente Calcandola, gli interventi di pulizia degli alvei e degli argini per mano del Consorzio di bonifica e di irrigazione del Canale Lunense. Per evitare di farsi cogliere impreparati e per preparare il terreno all’arrivo dell’autunno, periodo in cui notoriamente si verificano precipitazioni intense, sono stati calendarizzati diversi interventi. Nel dettaglio, con un investimento comunale di 50 mila euro, di cui 25 mila euro provenienti dal contributo regionale, dopo la pulizia del letto del Calcandola si passerà al Bettigna, e all’Amola. Previsti interventi anche nei canali Turì, Rigoletto, Rodepilo, Gonfiatelli, Albachiara e del Fosso Chiavica. "L’attività di manutenzione – ha spiegato il presidente del Canale Lunense Francesca Tonelli - è essenziale per assicurare la funzionalità dei canali e corsi d’acqua e garantire la sicurezza del territorio. Stiamo lavorando anche a nuovi interventi mediante progetti specifici per far fronte al massimo ai problemi idraulici". Spetterà quindi al Consorzio di Bonifica la manutenzione e la gestione programmata dei quasi 19 chilometri tra corsi d’acqua, canali irrigui, idrovore e impianti di sollevamento, in un rapporto continuativo e programmato nel tempo con l’ente comunale. "Il primo intervento di protezione civile è sempre la prevenzione, che comincia con la pulizia degli alvei e dei torrenti – ha precisato il sindaco di Sarzana Cristina Ponzanelli - da tempo abbiamo avviato una costante manutenzione dei nostri corsi d’acqua, affiancandola a interventi strutturali come quelli realizzati e in corso sul Parmignola, nella piana di Marinella, e sulla messa in sicurezza delle nostre frane". "Iniziando come programmato a fine settembre – ha concluso l’assessore alla difesa del suolo Giorgio Borrini - da quest’anno attueremo la pulizia del tratto centrale del Calcandola tutti gli anni".

Elena Sacchelli