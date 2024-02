Promozione Don Bosco vince e si avvicina al podio

Il Don Bosco Spezia vede il podio. La formazione diretta da mister Clodio Bastianelli battendo di misura 1 a 0 il San Desederio allunga il passo presentandosi in zona alta classifica del campionato di calcio di Promozione ligure girone B. I rossoneri spezzini si trovano al quarto posto solitario a due sole lunghezze di distanza dal Psm Rapallo. Insomma una parte alta della graduatoria sempre estremamente equilibrata e giochi che resteranno aperti fino alle battute finali. Il Bogliasco rimane leader ma il pareggio casalingo nella difficile gara contro il Molassana, chiusa 1 a 1, ha riportato sotto la truppa delle avversarie e pretendenti al titolo. La Caperanese ha tremato contro il Vallescrivia passato in vantaggio con Leto ma poi travolto nel risultato finale di 4-1 ottenuto con le reti di Motta, Binaj, Mosto e Pomo. Con lo stesso punteggio il Psm Rapallo ha battuto la Tarros Sarzanese che continua a rimanere in una fascia di classifica non del tutto tranquilla. I rossoneri diretti da mister Simone Calise devono ritrovare una vittoria che manca da tempo per rilanciarsi e mettere un buon margine sulla zona retrocessione. I ruentini sono andati a segno con Padi, Mangini e doppietta di Gallio mentre per i sarzanesi ha segnato il momentaneo 2 a 1 della speranza realizzato da Petriccioli. Sembrava ormai vicino al ritorno al successo anche l’Intercomunale Beverino ma nel finale è arrivata la beffa.

ll fanalino di coda Rapallo Ruentes ha trovato il guizzo con Pellegatta che ha così annullato il vantaggio segnato alla mezz’ora del primo tempo da Moracchioli. Il Rapallo Ruentes è al secondo risultato utile consecutivo: dopo il successo contro il Magra Azzurri è arrivato il pareggio contro un’altra spezzina. Vittoria 1 a 0 della Sampierdarenese sul campo del Little Club James con rete di Fedri.